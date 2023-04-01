Десять регионов РФ получат 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России решило поддержать инфраструктурные проекты по развитию автомобильного и электрического транспорта в 10 регионах страны в 2023-2025 годах. На них выделят 86,5 миллиардов рублей, говорится на сайте правительства.

Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий", – отмечается в документе.

Согласно тексту распоряжения, денежные средства получат Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Курская, Волгоградская, Липецкая, Ростовская, Нижегородская, Саратовская и Ярославские области.

Так, в регионах планируется восстановить 620 километров трамвайных путей и обустроить территории около них. Также будет приобретено 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день в Москве работает 79 маршрутов с электробусами, в этом году планируется запустить еще 29. В электробусах 2022 года специалисты установили электрические отопители, которые поддерживают оптимальную температуру салона, а также умное освещение.

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