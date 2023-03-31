Собянин: в этом году в Москве появится еще 29 маршрутов электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На сегодняшний день в Москве работает 79 маршрутов с электробусами, в этом году планируется запустить еще 29. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Первые электробусы вышли на маршруты почти 5 лет назад. С тех пор они проехали 126 миллионов километров и перевезли 300 миллионов человек", – указал мэр.

По его словам, в электробусах 2022 года специалисты установили электрические отопители, которые поддерживают оптимальную температуру салона, а также умное освещение, меняющееся в зависимости от времени суток.

Градоначальник добавил, что в городе планируется установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций и открыть второй электробусный парк в районе Митино.

"Первый появился в прошлом году в ТиНАО", – заключил Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что в Москве создадут Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Он будет заниматься развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе.

Градоначальник заявил, что открытие этого центра в столице станет важным шагом для достижения технологического суверенитета в сфере электромобилестроения.

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