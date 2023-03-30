Более 250 пригородных поездов и 1 300 станций подготовят к лету – ЦППК

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

До 31 мая специалисты ЦППК подготовят к лету 1 313 станций и свыше 250 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"К назначенной дате наши специалисты проверят 227 электропоездов и 25 рельсовых автобусов компании. Диагностику остальных поездов – арендованных – проведут наши коллеги из РЖД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке подвижного состава особое внимание будет уделяться работе вентиляции, видеонаблюдения, климат-контроля и других систем, отвечающих за комфорт и безопасность пассажиров.

Параллельно работы пройдут на станциях пригородных поездов. Специалисты очистят и приведут в порядок кассы, навесы, турникеты, павильоны и другие инфраструктурные элементы на более чем 2 130 платформах.

В Москве с 26 марта стартовал сезон дачных электричек. 17 дополнительных поездов будут курсировать по выходным дням на Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском направлениях МЖД. Для некоторых составов будет скорректировано расписание.



Сезон "дачных" электричек стартовал в столичном регионе

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