Собянин назвал беспрецедентным развитие железных дорог Московского региона в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Этот год окажется беспрецедентным в развитии железных дорог Московского региона. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о планах в данной сфере.

По его словам, совместно с Российскими железными дорогами будет запущено два новых диаметра, которые включают в себя D3 и D4, также будет продолжено обновление D1 и D2 и открыто 6 новых и реконструированных пригородных вокзалов.



"Глобальная модернизация идет на Белорусской. Уже в этом году, помимо поездов D1, там начнут останавливаться составы D4. Между ними будет удобная пересадка. А еще здесь пассажиры могут пересесть на две станции метро, автобусы и трамваи", – подчеркнул мэр столицы.

Глава города отметил, что будет завершена реконструкция транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Площадь трех вокзалов". В него войдут D2 и D4, пересадка на Кольцевую и Сокольническую линии столичного метрополитена, Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы.



Также в этом году завершат обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала.



"На месте станций Тимирязевская и Лианозово первого диаметра создаем современные ТПУ. С Тимирязевской D1 будет удобный переход на серую ветку, с Лианозово D1 появится новая пересадка на салатовую. Поездки для 430 тысяч жителей ближайших районов станут комфортнее", – добавил Собянин.

Кроме того, планируется открыть новый вокзал Петровско-Разумовская на D1, который включат в состав ТПУ, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что пригородное Киевское направление Московской железной дороги назовут Калужским. Такое решение было принято, поскольку речь идет о пригородных перевозках. Название МЦД-4 и железнодорожного направления решили унифицировать для удобства пассажиров.

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