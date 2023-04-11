Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москва старается поддерживать отечественных производителей на портале поставщиков. Только в 2022 году город заключил больше 79% контрактов на поставку российских товаров. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Москва закупает через портал поставщиков в основном российскую продукцию. В прошлом году больше 79% контрактов заключено на поставку именно отечественных товаров", – говорится в его публикации.

Чаще всего закупались:

товары для строительства и ремонта – 23,2 тысячи контрактов;

хозяйственная продукция, бытовая химия и техника – 15,6 тысячи контрактов;

канцтовары, учебники и другие бумажные изделия – 12,1 тысячи контрактов.

Градоначальник отметил, что в прошлом году также были закуплены средства связи и различное оборудование, медицинские товары и отечественное программное обеспечение.

Мэр Москвы обратил внимание, что свыше 90% поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса. Они выставляют свою продукцию на портале, получая возможность работать на город и развить свой бренд.

Власти столицы также заключают контракты на закупку продукции из Казахстана, КНР, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

Ранее Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году. По словам градоначальника, субсидии получили четыре производителя, которые занимаются мясной и хлебобулочной продукцией, агрегатами авиационных топливных, гидравлических и электрических систем, а также электронными решениями для автотранспорта.

Данные производители предоставляют рабочие места почти на две тысячи человек.



Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тыс

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