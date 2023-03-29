Столичным предприятиям одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы с марта 2022 года в рамках антикризисной программы поддержки предпринимательства одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, подобная поддержка помогает организациям искать альтернативных поставщиков и способы логистики, а также расширять инвестиции в модернизацию производства.

"На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 миллиарда рублей. На этих производствах работают около шести тысяч человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Программой льготного инвестиционного кредитования занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Все полученные средства организации могут пустить на приобретение нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.

В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) отметили, что подобные инвесткредиты помогли многим отраслям обрабатывающей промышленности столицы. Например, помощь была предоставлена компаниям, которые занимаются выпуском медпрепаратов, продуктов питания, автокомпонентов, строительных конструкций и других.

Ранее Ефимов рассказал, что с марта 2022 года промышленным заводам Москвы предоставили льготные инвесткредиты более чем на 13 миллиардов рублей. Вице-мэр напомнил, что их одобряют для того, чтобы простимулировать предприятия к дальнейшему развитию.

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