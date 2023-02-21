В РФ могут увеличить льготный кредит по промышленной ипотеке до 2 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский Минпромторг подготовил инициативу, согласно которой в РФ могут увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 миллиардов рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом России и в настоящее время проходит стадию межведомственного согласования", – говорится в сообщении.

На данный момент максимальная величина кредита оценивается в 500 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что в прошлом году граждане РФ старше 60 лет чаще оформляли ипотечные кредиты. Доля заемщиков в этом возрасте увеличилась на 0,8 процентного пункта.

Вместе с тем стало известно, что больше всего желающих взять ипотеку наблюдалось в группе россиян младше 30 лет.

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