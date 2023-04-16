Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Henkel РФ, которая сейчас ведет деятельность в государстве как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако компания еще не завершила сделку по продаже активов. В российских магазинах и на маркетплейсах появились товары производителя в прежнем дизайне с названиями на русском языке.

Так, кондиционер для белья Vernel стал Вернель, порошок для стирки Persil теперь Персил, а туалетные блоки Bref – Бреф. Кроме того, в описании одного из товаров на Ozon обозначена фраза "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".

В Lab Industries подтвердили, что с января Henkel Россия работает как самостоятельная компания под новым коммерческим названием. Представитель компании заявил, что сделка по продаже активов находится на финальном этапе.

"До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что Вернель производится компанией Lab Industries", – рассказали в организации.

Вместе с этим в Ozon заявили, что названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель. По информации маркетплейса, компания не меняла ничего другого, кроме названия товара.

В свою очередь, управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена поделилась, что подобные изменения произошли по инициативе компании.

В конце марта представитель Henkel заявил, что компания ведет переговоры о своем завершении ухода с российского рынка и не может предоставить данные о потенциальных покупателях. При этом он не дал точного ответа по теме предполагаемой покупки заводов консорциумом инвесторов, в который входят компании "Фармстандарт" и Kismet.

Магазины "Леруа Мерлен" продолжат работать под своим названием

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