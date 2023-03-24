В Минпромторге РФ заявили о планах "Леруа Мерлен" открыть новые магазины

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владелец французской сети строительных магазинов "Леруа Мерлен" принял решение о сохранении всего персонала и планирует открыть новые магазины на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Мы в курсе ситуации с "Леруа Мерлен", находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа ADEO. – Прим. ред.) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту", – заявил Евтухов.

По его словам, министерство будет отслеживать события и осуществлять помощь управленцам из России для решения возникающих вопросов.

Замминистра ведомства подчеркнул, что российское представительство "Леруа Мерлен" имеет эффективный менеджмент. Минпромторг на протяжении долгих лет сотрудничает с компанией.

Ранее сообщалось, что компания Adeo объявила о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям.

По словам представителя компании, это никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут.



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