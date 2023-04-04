Завод "Москвич" заключил контракт на поставку электромобилей для такси и каршеринга

Завод "Москвич" заключил крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей для такси и каршеринга. Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин в рамках подписания соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и ООО "Флот", которое является подразделением компании "Яндекс".

По словам мэра Москвы, данный контракт является одним из самых крупных в мире по поставкам для такси и каршеринга. Кроме того, это способствует улучшению экологии города и станет хорошим примером для других.

Кроме того, на заводе показали новую модель седана "Москвич 6". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.