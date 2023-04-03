Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Пострадавшие посетители кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, получат денежные компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александр Беглова.

"Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи <...> тяжело раненным – 500 тысяч рублей, остальным – по 250 тысяч рублей", – сказал градоначальник.

Семья погибшего военного корреспондента Владлена Татарского между тем получит 1 миллион рублей.

2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе.



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