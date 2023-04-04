Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тыс электромобилей "Москвич 3e" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей "Москвич 3e". Об этом сообщил Сергей Собянин в рамках подписания соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и ООО "Флот", которое является подразделением компании "Яндекс".

"Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тысяч машин, из них 2 тысячи электромобилей", – рассказал градоначальник.

По словам мэра Москвы, данный контракт является одним из самых крупных в мире по поставкам для такси и каршеринга. Кроме того, это способствует улучшению экологии города и станет хорошим примером для других. Собянин выразил надежду, что "Москвич 3e" станет надежно служить для жителей и гостей столицы. Также он поблагодарил компанию "КамАЗ", которая продвигает этот проект.

Собянин отметил, что в прошлом году на возрожденном заводе произвели 600 автомобилей. В этом году программа предполагает создание 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч – электромобили.

"В 2024 году мы ставим себе задачи произвести уже 100 тысяч. И самое важное, что уже в этом году начинается локализация. В следующем году она еще более глубокая будет. И параллельно разработаем собственную платформу электромашины", – добавил градоначальник.

В свою очередь, гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин отметил, что в 2023 году к выходу готовятся новые модели "Москвича".

"Очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договоренностями. Готовим в этом году новые модели – седан большего класса", – рассказал Когогин.

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс Такси" в апреле 2023 года. В свою очередь, завод "Москвич" станет одним из основных поставщиков машин для такси и каршеринга столицы. В том числе будут производиться поставки электромобилей "Москвич 3е", которые со временем займут большую часть рынка перевозок.

"Москвич 3" и "Москвич 3е" поступили в продажу в Москве и регионах Центрального федерального округа в декабре 2022 года. В настоящее время с конвейера сошло 7 тысяч автомобилей.

Собянин ранее рассказал, что 3 марта 2023 года продажи автомобилей "Москвич" стартуют в 23 городах России, где представлены дилеры компании. Градоначальник отметил, что уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Челябинске.



"Москвич" выпустит 50 тысяч машин до конца 2023 года

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