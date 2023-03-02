Дилерские продажи автомобилей "Москвич 3" стартуют в России 3 марта – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дилерские продажи электромобилей "Москвич 3е" и кроссоверов "Москвич 3" стартуют 3 марта в 23 городах России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров. Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича", – заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, сотрудники дилерской сети должны обеспечить для клиентов высокий уровень сервиса. В настоящее время они проходят обучение, в котором особое внимание уделяется продаже электромобилей. Собянин отметил, что для многих такая работа представляет совершенно новый опыт.

"В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объемы выпуска", – добавил он.

Ранее Собянин сообщил, что столица в ближайшее время поставит российским регионам 3 тысячи автомобилей марки "Москвич" для такси и каршеринга. Всего в текущем году город произведет порядка 50 тысяч "Москвичей".

"Москвич" выпустит 50 тысяч машин до конца 2023 года

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