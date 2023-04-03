РФ укрепит военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление финнов в НАТО – МИД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия в ответ на вступление Финляндии в НАТО будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, если на территории Финляндии разместят силы и средства других членов Североатлантического альянса, Москва предпримет дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России.

Финляндия будет официально принята в НАТО в ходе встречи глав МИД стран – членов Альянса, которая состоится 4 апреля. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уточнил, что процесс интеграции Финляндии в военную инфраструктуру Североатлантического альянса уже идет. Он займет от нескольких недель до нескольких месяцев, однако страна в это время не останется без защиты, отметил глава организации.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО еще в июне прошлого года на фоне конфликта на Украине. 23 марта текущего года президент страны подписал законы о вступлении в Альянс, утвердив уставные документы организации.

Заявку, поданную Финляндией, ранее отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако уже 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. Через несколько дней аналогичным образом поступил парламент Турции.



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