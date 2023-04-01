Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен может возглавить НАТО в этом году – СМИ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на пост нового генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что срок полномочий фон дер Ляйен в качестве главы ЕК истекает только в следующем году. Тем не менее, по информации источника издания, ряд стран-членов НАТО предложили ей возглавить Альянс в октябре этого года.

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен уйти в отставку в конце этого года.

Ранее Столтенберг заявил, что Финляндия пополнит состав Североатлантического альянса в ближайшие дни. 30 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в Альянс.

До этого генсек НАТО заявил, что пока не считает возможным диалог с РФ. Он пояснил, что, пока продолжается спецоперация России на Украине, нет возможности для контактов.

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