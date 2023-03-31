Столтенберг заявил, что Финляндия в ближайшие дни станет членом НАТО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В ближайшие сутки Финляндия пополнит состав Североатлантического альянса. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни", – цитирует его ТАСС.

Финляндия заявила о желании вступить в Альянс еще в июне прошлого года на фоне конфликта на Украине. Она вместе со Швецией подала заявку, которую должны были ратифицировать страны – участницы НАТО.

Поначалу заявку Финляндии отклонили лишь две страны – Венгрия и Турция. Однако уже 27 марта стало известно, что венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. Из 199 депутатов 182 поддержали вступление, 6 высказались против.

Через несколько дней поступила информация, что парламент Турции также ратифицировал протокол. С этого момента Хельсинки имеют все юридические основания для полноправного вступления в Альянс.

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