Реакция РФ будет соразмерна конкретной военной деятельности НАТО в Финляндии – Грушко

Фото: Минобороны РФ

Реакция РФ на вступление Финляндии в НАТО будет соизмеряться в соответствии с конкретной военной деятельностью Альянса в этой стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

При этом, как уточнил дипломат, процесс вступления Финляндии в НАТО еще не завершен юридически. Заявку государства должны ратифицировать все участники Альянса.

"Но, как уже объявлялось в том числе на самом высоком уровне, мы свою реакцию будем соизмерять с конкретной военной деятельностью, которую НАТО будет осуществлять на территории этой страны", – цитирует замглавы МИД РФ ТАСС.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО совместно со Швецией в июне 2022 года. Для вступления государств в Альянс их заявку должны были ратифицировать 30 стран – участниц НАТО.

Однако позже стало известно, что ратифицировать заявку стран отказываются Турция и Венгрия. Власти Турции потребовали от стран признать курдские организации террористическими. Впоследствии еще одним поводом для отказа со стороны Турции стала акция с сожжением Корана у турецкого посольства в столице Швеции.

Спустя некоторое время СМИ, ссылаясь на турецких чиновников, сообщили, что Анкара может ратифицировать заявку Финляндии отдельно от Швеции. По словам источников издания, это может произойти перед официальными выборами 14 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал законы о вступлении страны в НАТО. Финский лидер поставил подпись на документах Предложения правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора, а также Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.



Новости часа: НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая

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