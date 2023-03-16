Песков заявил, что в РФ сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Фото: depositphotos/peter77

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в РФ сожалеют о стремлении Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в Альянсе. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никаким образом", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что у РФ нет никаких споров с этими государствами. Он также сделал акцент на том, что Швеция и Финляндия никогда не были настроены против России и не представляли угрозы. По словам Пескова, от РФ тоже не исходило никаких угроз в адрес этих двух стран.

Что касается позиции Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО, у Анкары своя линия и внутринатовские проблемы, добавил представитель Кремля.

В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Швеция и Финляндия подали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в Альянс.

Их не одобрили только два государства из 30 – Венгрия и Турция. При этом Столтенберг 15 февраля заявил, что ожидает вступление этих стран в Альянс к осени текущего года. По его мнению, эти государства выполнили ранее поставленные требования со стороны Турции, однако Анкара настаивает на обратном.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что турецкая сторона может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции перед официальными выборами 14 мая.



В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!