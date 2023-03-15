Турция может ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО до 14 мая – СМИ

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Турецкая сторона может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции перед официальными выборами 14 мая. Об этом информирует Reuters со ссылкой на двух чиновников Турции.

По данным издания, турецкий парламент может ратифицировать членство Финляндии до того, как закончит сессию в середине апреля.

Швеция и Финляндия в прошлом году на фоне СВО на Украине подали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Их не одобрили лишь два государства из 30 – Венгрия и Турция. Вместе с этим Столтенберг 15 февраля подчеркнул, что ожидает вступление этих стран в Альянс к осени 2023 года. Генсек заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили ранее поставленные требования со стороны Турции.

С утверждениями Столтенберга непосредственно сама Анкара не согласна, Турция настаивала на обратном. Так, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не продемонстрировала убедительных действий в области противостояния с терроризмом. Дело в том, что 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности.

1 марта также стало известно, что парламент Финляндии одобрил законопроект о присоединении республики к НАТО. За вступление проголосовали 184 депутата, против – 7 парламентариев.

Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

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