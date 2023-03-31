Турецкий парламент одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО

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Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования во время заседания генеральной ассамблеи парламента.

До настоящего момента Турция оставалась единственным из участников Альянса, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к НАТО. Теперь Финляндия имеет все юридические основания для полноправного вступления в Альянс.

Ранее сообщалось, что венгерский парламент одобрил присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Уточнялось, что из 199 депутатов 182 поддержали вступление Финляндии в НАТО, 6 высказались против.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. В частности, лидер государства подписал Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора, а также Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.

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