01:48Политика
Премьер-министр Финляндии признала поражение своей партии на парламентских выборах
Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA
Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Марин во время выступления перед сторонниками партии после окончания голосования.
"Демократия сказала свое слово", – сказала она.
Таким образом Марин признала победу Национальной коалиционной партии, которую возглавляет Петтери Орпо. Вместе с тем премьер-министр поблагодарила своих сторонников за их поддержку.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с кандидатом от турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время Финляндия пополнит состав Североатлантического альянса.
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