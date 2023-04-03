Премьер-министр Финляндии признала поражение своей партии на парламентских выборах

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Марин во время выступления перед сторонниками партии после окончания голосования.

"Демократия сказала свое слово", – сказала она.

Таким образом Марин признала победу Национальной коалиционной партии, которую возглавляет Петтери Орпо. Вместе с тем премьер-министр поблагодарила своих сторонников за их поддержку.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла в Анкаре Джеффри Флейка после его встречи с кандидатом от турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время Финляндия пополнит состав Североатлантического альянса.

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