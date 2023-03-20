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Финляндия стала самой счастливой страной в мире шестой год подряд. Об этом стало известно из данных ежегодного Всемирного доклада счастья (World Happieness Report), который готовится по заказу ООН.

В тройку лидеров по количеству счастливых граждан, помимо Финляндии, вошли Дания и Исландия. В топ-10 с наибольшим ростом вошел Израиль. Стране удалось подняться с девятого места сразу на четвертое. Также на высоких строчках расположились Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Новая Зеландия.

Россия заняла в рейтинге 70-е место, поднявшись на десять пунктов. Из бывших республик СССР в список попала Литва, оказавшись на 20-м месте, Эстония – 31-е место, Латвия – 41-е место, Казахстан – 44-е место, Киргизия – 62-е место, Армения – 79-е место, Таджикистан – 80-е место. Грузия заняла 90-е место, а Украина расположилась на 92-й строчке.

США закрыли топ-15, Германия оказалась на 16-й строчке, Великобритания – на 19-й. Франция опустилась до 21-го места.

На последних строчках, по данным доклада, оказались Ливия и Афганистан – 136-е и 137-е места.

Всемирный доклад счастья ежегодно публикуется с 2012 года. В нем учитываются показатели ВВП на душу населения, социальная поддержка граждан, продолжительность жизни, гарантии занятости, соблюдение гражданских свобод, уровень коррупции в странах и общественное мнение граждан. Сведения собираются в течение трех лет, после чего высчитываются средние показатели.

Ранее сообщалось, что самые счастливые россияне проживают в Хабаровске, Астрахани, Оренбурге, Набережных Челнах и Тольятти. Согласно данным, полученным из исследований, 80% граждан страны заявляли, что ощущают себя счастливыми. Почти половина респондентов назвали основой своего благополучия здоровье, остальные говорили о хороших отношениях с родственниками или о регулярных встречах с друзьями.



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