Эксперты назвали российские города с самыми счастливыми жителями

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Самые счастливые россияне проживают в Хабаровске, Астрахани и Оренбурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования экспертов "СберСтрахование жизни".

Исследование проводилось в преддверии Международного дня счастья, который отмечается в понедельник, 20 марта.

Так, согласно данным экспертов, 80% граждан РФ ощущают себя полностью либо в основном счастливыми. При этом чаще других о довольстве своей жизнью сообщали жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%).

Почти половина из опрошенных назвала основой своего благополучия здоровье, 38% респондентов – теплые отношения с родственниками, и по 20% опрошенных отметили материальное благополучие и регулярные встречи с друзьями.

Для комфортной жизни, по мнению участвующих в исследовании, необходим доход в 96 тысяч рублей. Самые крупные зарплаты назвали жители Тюмени – 180 тысяч рублей, Севастополя – 174 тысячи рублей и москвичи – 144 тысячи рублей.

Исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова добавила, что, согласно исследованию, для ощущения счастья женщинам требуется более высокий ежемесячный доход, чем мужчинам: 108 тысяч рублей против 84 тысяч рублей у мужчин.

Ранее сообщалось, что продуктовая "корзина счастья" обойдется жителям России в сумму от 655 до 683 рублей. В набор такой корзины включены продукты с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как "гормон счастья".

До этого врач-диетолог рассказала, что мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию.

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