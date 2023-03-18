Продуктовая "корзина счастья" обойдется россиянам примерно в 700 рублей – исследование

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Продуктовая "корзина счастья" обойдется жителям России в сумму от 655 до 683 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса "Сбермаркет".

Уточняется, что в набор такой корзины были включены продукты с высоким содержанием триптофана: темный шоколад, орехи, бананы и сыр. Триптофан отвечает за выработку серотонина, который известен как "гормон счастья".

При этом, по данным компании, в этом году некоторые продукты для поднятия настроения россияне стали покупать в два раза чаще, чем в 2022 году. В частности, продажи сыра с начала января по 15 марта этого года выросли на 129% по сравнению с таким же периодом прошлого года. А самым популярным продуктом для улучшения настроения стал горький шоколад.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, с помощью каких правил можно избежать импульсивных покупок в супермаркете.

До этого эксперт раскрыл маркетинговые уловки в магазинах. К примеру, некоторые производители продуктов имитируют названия и цвета более известных брендов, а также играют с буквами, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный.

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