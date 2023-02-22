Психолог причислила основные причины разводов

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Главными причинами разводов в РФ стали излишняя эмоциональность и высокий уровень эгоизма, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Ирину Леонову.

Из-за неготовности принимать недостатки супруга около 40% пар расстараются в первые четыре года совместной жизни, считает она. Разводы в России также происходят в связи с отсутствием необходимой коммуникации, непониманием жизни на фоне идеализации как отношений, так и самого партнера, отметила эксперт.

Леонова подчеркнула, что любовь заключается не в стремлении к обладанию, это чувство представляет собой великодушие и чуткость. Психолог рекомендовала искать внутреннюю гармонию и регулярно заниматься собой. По мнению эксперта, для баланса следует перестать смотреть негативные передачи, а также быть честными с собой и своей парой.

"Влюбленность может жить недолго. А любовь – это то, что рождается совместными усилиями. Усилиями понимания, принятия, уважения и веры в любимого человека. Это чувство живет так долго, сколько вы готовы эти усилия прикладывать, поскольку это – действительно наш осознанный выбор", – заключила Леонова.

Ранее психолог Юлия Владис рассказала, как познакомить детей с отчимом или мачехой. По ее словам, для этого необходимо не представлять их в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью.



Реже всех в России разводятся семьи, выплачивающие ипотеку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!