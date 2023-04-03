Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля – Столтенберг

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Финляндия будет официально принята в НАТО в ходе встречи глав МИД стран – членов Альянса, которая состоится во вторник, 4 апреля. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш Альянс сильнее", – цитирует его ТАСС.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте подтвердили, что официальное вступление страны в Североатлантический альянс действительно состоится во вторник, 4 апреля. Там добавили, что для участия в официальной церемонии, которая пройдет в штаб-квартире НАТО, в Брюссель отправится глава государства.

Столтенберг уточнил, что процесс интеграции Финляндии в военную инфраструктуру Альянса уже идет. Он займет от нескольких недель до нескольких месяцев, однако страна в это время не останется без защиты, отметил глава организации.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО еще в июне прошлого года на фоне конфликта на Украине. 23 марта текущего года президент страны подписал законы о вступлении в НАТО, утвердив уставные документы организации.

Заявку, поданную Финляндией, ранее отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако уже 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. Через несколько дней аналогичным образом поступил парламент Турции.



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