Порядка 2 тыс компаний ждут одобрения властей РФ на уход из страны – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Порядка двух тысяч иностранных компаний ждут одобрения от российских властей на уход с рынка РФ. Об этом пишет Financial Times.

Как уточняет издание, перед уходом предприятиям требуется получить одобрение на продажу российских активов от комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям. Последняя при этом собирается только раз в три месяца и за одно заседание рассматривает до семи заявлений.

Так, например, из 1 400 зарубежных фирм, имеющих представительства в России и годовую выручку не менее 5 миллионов долларов, только 206 смогли продать свои российские активы и покинуть рынок.

Ранее стало известно, что с иностранных компаний при выходе из российских активов будут взимать в бюджет РФ 10% от их рыночной стоимости. Такой порядок будет действовать при продаже собственности с дисконтом более 90%.

"Леруа Мерлен" передаст бизнес в России местному менеджменту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!