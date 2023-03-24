Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Казахстане с апреля заработает онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны, ее будут использовать, чтобы доказать странам Запада, что республика не помогает России обходить санкции по системе параллельного импорта. Об этом со ссылкой на чиновника пишет портал Eurasianet.

По словам чиновника, Астана заявляла, что не будет вводить ограничения в торговле с Россией, но не станет площадкой по обходу санкций, введенных другими странами из-за риска вторичных санкций.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в прошлом месяце заявил, что Казахстану сложно исполнять санкции против России из-за связанности экономик стран, но поблагодарил Блинкена за то, что что американцы заранее предупреждают, какие поставки выглядят подозрительными.

Казахстанские чиновники призывают бизнес не пытаться заработать на незаконном реэкспорте санкционных товаров в Россию. Система, которую введут с апреля, позволит контролировать подозрительные торговые операции и, в случае необходимости, принимать административные меры.

Ранее сообщалось, что Евросоюз просит третьи страны усилить контроль за торговлей. Эта мера должна противостоять обходу Россией санкций. Транспортные компании в срочном порядке ищут для грузов альтернативные маршруты.

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

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