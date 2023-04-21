Немецкая Continental может продать завод шин в Калуге компании S8 Capital – СМИ

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Немецкий производитель Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибьюторе "Континентал Тайрс Рус" компании "Промышленные активы С8". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчетность дистрибьютора.

В издании полагают, что аналогичная сделка могла быть заключена и по заводу шин в Калуге. Дело в том, что еще в марте гендиректор Continental Николай Сетцер говорил, что сделка по продаже российских активов затронет в том числе и завод. Примерно тогда же S8 Capital, связанная с "Промышленными активами С8", сообщала о желании приобрести данные активы.

Отмечается, что соглашение подписали еще в феврале, но в конце марта, когда была опубликована отчетность "Континентал Тайрс Рус", условия сделки не были выполнены полностью. В Continental ход реализации соглашения комментировать не стали, но отметили, что компания рассматривает различные варианты относительно судьбы российских активов, в том числе и их продажу.

Известно, что в настоящее время предприятие в Калуге, выпускающее шины Continental, Gislaved и Matador, и дистрибьютор продолжают работать в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками исполняются, утверждают в немецкой компании.

Ранее стало известно, что немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel заключил соглашение о продаже бизнеса в РФ. Сумма сделки оценивается в 54 миллиарда рублей. Известно, что в состав консорциума, которому перейдут активы Henkel, входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

