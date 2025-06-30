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Российский кабмин ввел в отношении немецкой автомобилестроительной компании Daimler Truck AG ограничительные меры. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Теперь фирма входит в список юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры со стороны России.

Концерн Daimler Truck AG является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире. Компания входит в Mercedes-Benz Group и производит грузовики, тягачи и автобусы под брендами BharatBenz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

В прошлом году Daimler Truck продал свои 15% акций в "КамАЗе". По словам гендиректора последнего Сергея Когогина, немецкий концерн не участвовал в жизни российской компании с февраля 2022 года. Однако формальный процесс прекращения участия в капитале был завершен в 2024 году.

Ранее сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц делает все возможное, чтобы и дальше "гробить" промышленность Германии.

Немецкий политик при этом заявил, что Владимир Путин понимает "только язык силы". Именно поэтому Евросоюз подготовил 18-й пакет антироссийских санкций. При этом, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп не поддержал позицию канцлера ФРГ в вопросе давления на Россию.

