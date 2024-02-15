Немецкий концерн Daimler Truck продал свою долю в "КамАЗе"

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Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в "КамАЗе" в 2024 году. Об этом сообщил гендиректора "КамАЗа" Сергей Когогин в интервью газете "Ведомости".

По словам Когогина, концерн не участвует в жизни российской компании еще с февраля 2022 года, однако формальный процесс прекращения участия в капитале "КамАЗа" был завершен только в этом году.

Бизнесмен не уточнил, кому Daimler Truck продал свои акции.

Ранее сообщалось, что нидерландская Yandex N. V. продала бизнес российского "Яндекса" за 475 миллиардов рублей объединению частных инвесторов.

После закрытия сделки Yandex N. V. больше не будет головной компанией группы. В связи с этим до 31 июля организация должна изменить свое наименование и перестать использовать бренды "Яндекса".