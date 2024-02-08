В ГД разработали поправки о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ хотят внести изменения из-за увеличения числа категорий нежелательных организаций. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев, передает сайт ГД.

Так, теперь предлагается внести в список нежелательных в РФ не только неправительственные организации (НПО), но и государственные иностранные и международные организации, которые будут представлять угрозу безопасности России.

"Действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм защиты распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации", – уточнил Пискарев.

По его словам, поправки должны внести в четыре федеральных закона, а также в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Участие в деятельности международной НПО, которая признана нежелательной в РФ") и статью 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной НПО, которая признана нежелательной в РФ).

При этом соответствующие поправки не затронут те организации, которые входят в систему иностранных госорганов, а также международные межправительственные организации, членом которых является РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность зарегистрированного в США фонда Free Buryаtia Foundation ("Свободная Бурятия") (признан в РФ иноагентом). Отмечалось, что под видом "просветительской" деятельности руководители организации предпринимают попытки создания информационных угроз в республике.

Также НПО призывала граждан к проведению массовых протестных акций на территории Бурятии и расширяла круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики.



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