Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями "Русснефти"

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Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании "Русснефть". Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что президент одобрил сделки, влекущие за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями компании.

До этого Путин разрешил инвестиционной группе Bonum Capital совершать сделки с принадлежащими ей пакетами акций "Газпрома", "Норникеля", "Интер РАО ЕЭС" и "Лукойла". Речь шла о 24 186 128 акциях "Газпрома", 10 000 акций "Норильского никеля", 1 312 900 акциях "Интер РАО ЕЭС" и 30 530 акциях "Лукойла".



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