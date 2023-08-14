Автоэксперт заявил, что Mercedes-Benz подчиняется санкционному давлению ЕС

Фото: depositphotos/radub85

Отключение дилеров Mercedes-Benz в России от программного обеспечения (ПО) указывает на подчинение компании санкционному давлению Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на автоэксперта и главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова.

По его словам, ничего другого ожидать было нельзя. Он объяснил, что отключение ПО может повлиять на срок ремонта машины и привести к неработоспособности электромобиля.

"Процесс инициализации электроники, процесс прописывания ключей и поиск сложных неисправностей – все это невозможно сделать без фирменного софта", – поделился специалист.

При этом он заверил, что компании были готовы к этому, дилеры скачали необходимые программы. "Очевидные вещи" будут решаться, так как есть опыт обслуживания автомобилей, считает Кадаков, но сложности появятся при решении более серьезных электронных проблем. Наибольшему удару подвержены новые автомобили, потому что их электроника сложнее.

При этом обойти отключение ПО возможно, подчеркнул эксперт. Так, можно подключиться через другие IP-адреса, что поможет замаскировать геолокацию. Также существует вариант работать с поставщиком ПО.

"Но это все "кривые" пути. Все это будет в комбинации работать, наверное. Где-то лучше, а где-то хуже", – подвел итог специалист.

Компания Mercedes-Benz полностью отключила российских дилеров от своего программного обеспечения 14 августа. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" добавили, что у официальных дилеров есть проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей.

О том, что Mercedes-Benz прекратит поддерживать большую часть своих сервисных программ на территории России, сообщалось еще в декабре прошлого года. В "Союзе автосервисов" предупреждали, что диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме.

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения – СМИ