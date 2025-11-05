Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:23

Шоу-бизнес

Пугачева может лишиться права на товарный знак "Кристина"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не продлит срок исключительного права. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента.

Товарный знак назван в честь дочери Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте. Он был впервые зарегистрирован в 1997 году, после чего Пугачева несколько раз продлевала его срок действия. Последняя запись вносилась в Госреестр в 2016 году – тогда действие знака продлили до 25 апреля 2026 года.

Под этим товарным знаком в РФ могут производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, табак и прочая продукция, а также организация досуга и предоставление образовательных услуг.

В конце сентября 2022 года стало известно, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми без обратных билетов. После этого певица подтвердила, что покинула Россию.

Исполнитель Филипп Киркоров заявил, что артистка уехала из страны, просто последовав за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), а не из-за нелюбви к Родине.

Позднее СМИ выяснили, что Пугачева, проживая за границей, продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах. Певица ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере более 105 тысяч рублей.

"Актуальный репортаж": недвижимость Аллы Пугачевой в Москве будет сдаваться в аренду

