Певец Ефрем Амирамов умер в больнице в Нальчике

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в четверг, 9 октября, в реанимации больницы в Нальчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую клиническую больницу.

Как пояснил собеседник агентства, Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. В последние несколько лет артист серьезно болел, ему было 69 лет.

Смерть певца подтвердила и его пиар-менеджер Виктория Воропай, передает ТАСС. При этом причину смерти она не озвучила, отметив, что медицинского заключения еще не было.

Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. В 1977 году он окончил финансово-экономический факультет Ростовского института народного хозяйства.

Он начал писать песни в 1987 году. Известность пришла к артисту в 1990-х годах после выхода композиции "Молодая". Он выпустил клип на эту песню, после чего начал активно гастролировать.

Всего Амирамов записал 10 альбомов и выпустил 7 сборников. В 2004 году он стал лауреатом премии "Шансон года" в номинации "Легенда шансона". Певец был удостоен званий "Народный артист Ингушетии" и "Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики".