Певец и композитор Алексей Степин умер на 58-м году жизни
Фото: телеграм-канал "Радио Шансон"
Стало известно о смерти российского певца и композитора Алексея Степина. Об этом ТАСС рассказала его дочь.
"1 октября он скончался от инфаркта", – сообщила она.
И добавила, что тело кремировала, потому что так хотел покойный. Прах Степина привезли в Санкт-Петербург.
Семья исполнителя решила, что все желающие смогут прийти проститься с ним, когда родственники установят колумбарий и памятную плиту.
Степин писал и исполнял песни в стиле шансон. Известность ему принесли хиты "Долюшка-доля", "Гули-гули", "Ты не балуй", "Дорога да гитара" и другие композиции.