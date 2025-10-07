Певец и композитор Алексей Степин умер на 58-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Радио Шансон"

Стало известно о смерти российского певца и композитора Алексея Степина. Об этом ТАСС рассказала его дочь.

"1 октября он скончался от инфаркта", – сообщила она.

И добавила, что тело кремировала, потому что так хотел покойный. Прах Степина привезли в Санкт-Петербург.

Семья исполнителя решила, что все желающие смогут прийти проститься с ним, когда родственники установят колумбарий и памятную плиту.

Степин писал и исполнял песни в стиле шансон. Известность ему принесли хиты "Долюшка-доля", "Гули-гули", "Ты не балуй", "Дорога да гитара" и другие композиции.

