People: актриса Дайан Китон скончалась из-за пневмонии

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Американская актриса Дайан Китон ушла из жизни из-за пневмонии. Об этом рассказали представители ее семьи, передает People.

"Семья Китон выразила благодарность за необыкновенную и поддержку, которые она получила за последние несколько дней", – сказали собеседники издания.

Кроме того, родные Китон обратили внимание, что она посчитала бы данью уважения к ней пожертвование средств в приюты для животных. Они обратили внимание, что артистка очень любила своих домашних питомцев и занималась поддержкой бездомных животных.

О смерти актрисы стало известно 11 октября. Китон скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии. На тот момент причины ее смерти не раскрывались, семья артистки просила журналистов и общественность уважать их частную жизнь.

Китон получила известность в 1970-е годы благодаря роли в трилогии фильмов "Крестный отец", а также участию в ряде картин режиссера Вуди Аллена. Актриса была несколько раз номинирована на "Оскар" за роли в фильмах "Красные", "Комната Марвина" и "Любовь по правилам и без".