Путин подписал закон об освобождении родителей детей-инвалидов от обязательных работ

Фото: depositphotos/avtor_hell

Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

На сегодняшний день обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Теперь норма будет действовать и в отношении одиноких отцов детей такого возраста, а также их усыновителей, опекунов и попечителей.

Таким образом, судебный пристав-исполнитель получит возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении этих категорий граждан от обязательных работ. Норма также коснется лиц, которым назначено такое наказание, в случае признания их инвалидами I или II группы, наступления беременности или тяжелой болезни.

Ранее Минюст предложил расширить список тяжелых заболеваний, при которых запрещено заключать подозреваемых или обвиняемых под стражу. Документ предлагали привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

В частности, в новый список могут включить болезни крови, генетические нарушения и хромосомные аномалии, а также все периоды беременности.