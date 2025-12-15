В Кремле назвали варварским теракт в Сиднее

Фото: ТАСС/EPA/STEVEN MARKHAM

Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в австралийском Сиднее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука", – сказал представитель Кремля.

Теракт в Сиднее произошел днем 14 декабря. Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди, где проходило мероприятие в честь Хануки.

В тот момент на пляже находились не менее тысячи человек. В результате около 16 человек погибли, еще 40 получили ранения.

По предварительным данным, один участник стрельбы был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Личность одного из них установлена.

В полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс пока не смогли подтвердить информацию о наличии третьего нападавшего. Вместе с тем правоохранители обнаружили машину со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия.