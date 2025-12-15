Одна из пострадавших при обрушении дома в Волгоградской области скончалась в больнице

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Волгоградской области, пострадавшая в результате частичного обрушения жилого дома в городе Петров Вал, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Женщина находилась в отделении реанимации Центральной городской больницы № 1 города Камышина.

В настоящее время в профильных отделениях Городской больницы скорой медицинской помощи № 25 продолжают лечение еще трое пострадавших, включая одного ребенка.

Часть здания обрушилась в городе 11 декабря. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация бытового газа. Взрывная волна частично разрушила межквартирные перекрытия.

Как отмечали в МЧС, общая площадь обрушения достигла 90 квадратных метров. Всего были эвакуированы 48 человек. Одного пострадавшего удалось спасти из-под завалов здания.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.