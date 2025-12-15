Форма поиска по сайту

15 декабря, 17:35

Культура

Режиссер Петр Орлов назначен новым худруком Театра-студии имени Шиловского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер Петр Орлов стал новым художественным руководителем Московского театра-студии имени Всеволода Шиловского, сообщила пресс-служба театра.

В культурном учреждении отметили, что Орлов является выпускником Щукинского театрального училища. В его творческом портфолио насчитывается около 90 постановок в различных российских театрах.

"Пост директора займет Виктория Пархоменко – бывшая ближайшая помощница Всеволода Николаевича, а исполнительным директором станет Александра Валькова", – добавили в театре.

Как уточнили на сайте Смоленского камерного театра, Орлов сохранит должность художественного руководителя и в этом учреждении. Партнерство между двумя театрами продолжается уже несколько лет.

Сам Шиловский поставил на смоленской сцене спектакль "Особняк на Рублевке". На январь 2026 года также уже запланированы гастроли Московского театра-студии в Смоленске.

Ранее художественным руководителем Театра на Малой Ордынке был назначен режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков. По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, занимавший до этого времени должность худрука учреждения Евгений Герасимов намерен сосредоточиться на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры.

