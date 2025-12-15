Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии зимних ОИ в Италии

Фото: AP/Invision/Charles Sykes

Американская певица Мэрайя Кэри примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2026, которые пройдут в Италии, сказано на официальном сайте международного соревнования.

Шоу состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Кэри начала свою карьеру в 1990 году и к настоящему времени является пятикратной обладательницей премии "Грэмми". Артистка известна во всем мире уникальным голосом и музыкальными хитами. В числе ее наиболее популярных песен – Without You, My All, All I Want for Christmas Is You и другие.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь был передан организаторам соревнований 4 декабря. Церемония состоялась на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах.

В мероприятии приняли участие глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго и другие официальные лица.