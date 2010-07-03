Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм

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Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.

Среди людей пострадавших нет. А вот судьба чудотворной иконы Божией Матери, находившейся в храме, неизвестна.

Возгорание на площади 165 квадратных метров произошло 3 июля. Предварительной причиной ЧП стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю здания храма. Строение деревянное, поэтому загорелось моментально. В итоге от него почти ничего не осталось.

Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.

Отмечается, что храм уже горел в 1770 году, однако икону нашли невредимой.