Пожар на свалке у храма в Москве потушен

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Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов", – сказали в ведомстве.

Возгорание произошло по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров, для его тушения был задействован пожарный вертолет.

По данным источника в правоохранительных органах, свалка на месте пожара была организована незаконно. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 21 июня еще один крупный пожар произошел на Волгоградском проспекте. Там горело одноэтажное металлическое здание на площади 150 квадратных метров. Один человек передан для осмотра скорой помощи.

