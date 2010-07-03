Один человек госпитализирован после возгорания двух частных домов в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пожар в двух частных домах в ТиНАО ликвидирован, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МЧС, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений нарядом скорой помощи был госпитализирован житель соседнего дома.

Информация о пожаре поступила дежурным в 21:25. Сообщалось, что в поселении Рязановское, в деревне Рязаново, загорелись два частных дома на одном участке.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. На данный момент пожар потушен. В борьбе с огнем принимали участие 29 человек и 5 единиц поливомоечной техники.

