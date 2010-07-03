Фото: Агентство "Москва"

Два частных дома загорелись в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в деревне Рязаново. "По предварительной информации, происходит загорание двух частных домов", – рассказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К настоящему моменту сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Адмирала Макарова в Москве погибли два человека. Следственный комитет инициировал проверку.

