Пожар на продуктовом складе на севере Москвы ликвидирован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожарные потушили пожар на продуктовом складе на Северном речном вокзале в Москве, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили, что возгорание ликвидировано.

В МЧС также уточнили, что возгорание произошло в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать возгорание на продуктовом складе в районе Речного вокзала.

