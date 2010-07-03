На севере Москвы загорелся склад с продуктами

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Здание склада загорелось на территории промзоны на площади 300 квадратных метров на севере Москвы, передает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, пожар происходит в одноэтажном складском здании на Ленинградском шоссе. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

На место уже прибыли пожарные расчеты. Пожарные пытаются локализовать возгорание. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Адмирала Макарова в Москве погибли два человека . Следственный комитет инициировал проверку.