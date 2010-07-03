Пожар в районе Речного вокзала в Москве локализован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, передает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, пожар произошел по адресу: Ленинградский проспект, 51. Возгорание локализовано.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что загорелось одноэтажное складское здание на Ленинградском шоссе. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.